أرباح "المصرية للاتصالات" تسجل قفزة تاريخية في 2019

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "WE"، عن تحقيق أرباح قياسية وتاريخية خلال العام 2019.

وأشارت نتائج أعمال الشركة إلى إن إجمالي الإيرادات المجمعة بلغ 25.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 13% عن العام 2018، مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو في الإيرادات المرتبطة بخدمات البيانات عبر وحدات أعمال المنزل والشركات والمؤسسات ووحدة أعمال المشغلين.

وأظهرت الشركة نمواً في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون والإنترنت الثابت بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي، ومشتركي المحمول بنسبة 33%. كما نجحت في تنفيذ برنامج المعاش المبكر الذي شمل 3000 موظف بإجمالي تكلفة بلغت 1.3 مليار جنيه.

ووفقاً لنتائج الأعمال، فقد استقر الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 5.8 مليار جنيه دون تغيير عن العام السابق. ومحققا مبلغ 7.1 مليار جنيه بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر بنسبة نمو قدرها 21% مقارنة بالعام السابق بينما بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 28% متماشياً مع توقعاتنا للعام.

وقفز صافي الربح بعد الضرائب ليحقق نسبة نمو قدرها 33% مقارنة بالعام السابق محققاً مبلغ 4.4 مليار جنيه مدفوعا بالإيرادات القوية المحققة وأرباح فروق العملة وإيرادات الاستثمار من فودافون والذي أبطل أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر والزيادة في مصروفات الهلاك والاستهلاك.

وبلغت النفقات الرأسمالية نسبة 49% من إجمالي الإيرادات المحققة نتيجة لخطة العمل المكثفة لضغط الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ برنامج إحلال الشبكة من النحاس إلى الفايبر في أنحاء الجمهورية لتنتهي بحلول منتصف شهر يونيو 2020 أي خلال عامين بدلا من أربعة أعوام.

فيما بلغ صافي الدين مبلغ 15 مليار جنيه محققًا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (على أساس سنوي وبعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر) مقدارها 2.1 مرة مقارنة بـ 2.2 بنهاية عام 2018.

واقترحت إدارة الشركة توزيع 0.25 جنيه مصري للسهم عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 على أن يعرض الاقتراح على الجمعية العامة.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، المهندس عادل حامد، إن الشركة تمكنت خلال العام الماضي من توفير السيولة اللازمة لتنفيذ مبادرة هامة لخفض التكاليف، والمتمثلة في برنامج المعاش المبكر، وكذلك تنفيذ الاستثمارات اللازمة للتطوير الشامل للبنية التحتية ورفع جودة خدمات الإنترنت في مصر.

وأوضح أن الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر، حقق نموا ثنائي الرقم مدعوما بالزيادة في الطلب على خدمات البيانات ذات السرعات العالية في كل من وحدات أعمال الجملة والتجزئة، لتحقق الشركة أكبر صافي ربح في تاريخها زاد عن 4.4 مليار جنيه ليصل إلى 5 مليار جنيه بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر.