أنعام القابضة تتكبد خسائر فصلية 86.9 مليون ريال

ارتفعت خسائر مجموعة أنعام القابضة في 2019، إلى 97.7 مليون ريال، مقابل خسائر في 2018، بلغت 15 مليون ريال، بزيادة في قيمة الخسائر 551.6%.

وتكبدت الشركة خسائر في الربع الرابع 86.9 مليون ريال.

وبلغت قيمة الخسائر التشغيلية لشركة أنعام القابضة 19.3 مليون ريال، مقابل 15.4 مليون ريال، في 2018، بارتفاع 25.6%.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسارة في 2019 مقابل 2018 يرجع إلى:

ارتفاع صافي الخسارة نتيجة تكوين مخصص إضافي للزكاة والدخل بمبلغ 88 مليون ريال.

انخفاض المبيعات بنسبة 79% نتيجة انخفاض مبيعات القطاع الزراعي 98% مقارنة بالعام السابق.

ارتفاع مجمل الخسارة نتيجة إهلاكات الموجودات الثابتة للقطاع الزراعي بمبلغ 9 مليون وتحميلها على تكلفة المبيعات، ولا توجد إيرادات ومبيعات مقابل تلك المصروفات نتيجة توقف زراعة الأعلاف عام 2019 مما أثر سلبيا على خسارة التشغيل للعام الحالي مقارنة بالعام السابق.

وذكرت الشركة أن هذه الخسائر جاءت على الرغم من انخفاض مصروفات البيع والتوزيع للعام الحالي مقارنة بالعام السابق بنسبة 26% نتيجة تخفيض مصروفات الفروع بالقطاع الغذائي لإعادة هيكلته.

انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية للعام الحالي مقارنة بالعام السابق بنسبة 8% نتيجة لإيقاف زراعة الأعلاف خلال عام 2019 وتخفيض عدد العاملين بقطاع الزراعة.

ارتفاع الإيرادات الأخرى للعام الحالي مقارنة بالعام السابق نتيجة تحصيل ديون مشطوبة من سنوات سابقة وارتفاع أرباح بيع الموجودات.