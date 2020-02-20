"أنابيب السعودية" تقلص خسائرها الفصلية 97%

سجلت الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) خسائر 26.8 مليون ريال خلال العام 2019م مقابل خسائر 168.7مليون ريال خلال العام قبل السابق بتراجع 84%.

فيما تراجع صافي الخسائر الفصلية بـ97.2% إلى نحو 2.87 مليون ريال، مقابل 102.65 مليون ريال بالربع الرابع من 2018.

وبلغت الخسارة التشغيلية 35 مليونا خلال العام الماضي وخسائر 51 مليون ريال خلال العام قبل الماضي بانخفاض 31.5%.

بينما بلغ إجمالي الربح 13.2 مليون خلال العام السابق مقابل خسائر 2 مليون ريال خلال العام قبل السابق.

وبلغت خسارة السهم بالريال 0.53 ريال خلال العام الماضي، مقابل خسائر بـ 3.34 ريال خلال العام قبل السابق.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الخسائر يعود إلى عدد من الأسباب، أهمها: تحسن هامش الربح، وتحسن الأداء المالي لشركة زميلة، وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع، إلى جانب انخفاض مخصص.