وزارة قطاع الأعمال: نستهدف تطوير القطاع الفندقي بمصر

قال وزير قطاع الأعمال العام المصري هشام توفيق إن الوزارة بدأت في إطلاق مجموعة من المشروعات لتطوير الفنادق المملوكة للدولة، مضيفا أن الوزارة عرضت عددا من الأصول في قطاعات مختلفة على الصندوق السيادي للدولة.

وتابع "هذا المشروع يعد تكملة لعقودنا حيث وقعنا الأسبوع الماضي عقداً بخوص "فندق شبرت". المبدأ موجود وقمنا بعرض ذلك على الصندوق السيادي ونطمح بتحويل ذلك لفرص عمل تشغيل وإضافة طاقة فندقية".

وأضاف "ندخل اليوم للجولة الثالثة في سلسلة تطوير الفنادق في مصر ونحتاج لتنفيذها طاقة جديدة ومنتجات ذات قيمة وجودة عالية".