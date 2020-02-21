عمومية "دريك" تنتخب عضوين وتدعو لاجتماع مع الدائنين

أقرت الجمعية العمومية لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال، المنعقدة بمن حضر في الاجتماع الثاني أمس، جميع البنود المدرجة على جدول الاجتماع، فيما تقدم عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم أكثر من 10% من رأسمال الشركة، بإضافة بند جديد بتعديل نص المادة 65 من النظام الأساسي للشركة والذي يخضع لشرط موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، بحيث يتم دعوة الجمعية العمومية لجميع دائني الشركة للنظر في خطة معالجة الديون والموافقة عليها.

وانتخبت العمومية خليفة عتيق الرميثي وراشد عبدالله الفلاسي عضوين جديدين في مجلس الإدارة لإكمال ولاية الأعضاء المستقيلين.

وتمت الموافقة على قرار خاص بتعديل المادة رقم 41 من النظام الأساسي للشركة، والذي يتعلق بآلية توجيه الدعوات إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية في المستقبل.