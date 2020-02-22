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كورونا يضرب سامسونغ ويغلق مصنعها في غومي

المصدر: العربية.نت
متجر سامسونغ في شنغهاي
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أغلقت شركة "سامسونغ" الكورية مصنعاً تابعاً لها في منطقة غومي بعد تسجيل إصابة بكورونا.

وكانت شركة سامسونغ أعلنت تسجيل إصابة بفيروس كورونا في المصنع الذي يقع بمنطقة غومي بكوريا الجنوبية، وتضم مجمعاً للصناعات الكهربائية والتقنية.

وقفزت أعداد المصابين في الفيروس داخل كوريا الجنوبية بمقدار 6 أضعاف خلال 4 أيام لتصل إلى 346 إصابة معظمها مرتبط بكنيسة ومستشفى في رابع أكبر مدينة وما حولها.

وأعلنت كوريا الجنوبية، إغلاق مدارس، وطلب من السكان تجنب التجمعات الجماهيرية.

وبرزت منطقة دايجو الكورية الجنوبية كواجهة جديدة في المعركة ضد كورونا بعد تسجيل 142 حالة جديدة من بينها 131 حالة من دايجو والمناطق القريبة منها.

وقال نائب وزير الصحة في كوريا الجنوبية، إن تفشي المرض دخل "مرحلة جديدة خطيرة"، لكنه لا يزال يعرب عن تفاؤله في إمكانية احتوائه على المنطقة المحيطة بدايجو.

ومع بداية صباح يوم السبت، أعلنت المدينة التي يسكنها حوالي 2.5 مليون نسمة والمناطق المجاورة 283 حالة، من ضمنها أول حالتي وفاة في كوريا الجنوبية في مستشفى تشونغدو.

كلمات دالّة

#الصين, #كورونا, #سامسونغ, #غومي
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