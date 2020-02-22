رويترز: الاتحاد الأوروبي سيقر صفقة أرامكو - سابك

قالت مصادر مطلعة، الجمعة، إن هيئات مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي ستعطي موافقة غير مشروطة على صفقة يستحوذ بموجبها منتج النفط رقم 1 في العالم أرامكو السعودية على 70% في مجموعة البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مقابل 69 مليار دولار.

كانت أرامكو أعلنت عن صفقة شراء الحصة المسيطرة من صندوق الاستثمارات العامة في مارس من العام الماضي، في خطوة مهمة لتنويع أعمالها والتوسع في مجالات التكرير والبتروكيماويات.

موضوع يهمك قال إياد غلام محلل أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتال "إن تراجع أرباح سابك مفاجئ للأسواق لكنها تابعة لسلسلة من النتائج... ما هي توقعات الأرباح لـ"سابك" في 2020؟ الفيديوهات

سابك التي مقرها الرياض هي رابع أكبر مجموعة بتروكيماويات في العالم ولها أنشطة في أكثر من 50 بلدا.

وأحجمت المفوضية الأوروبية عن التعليق، ومن المقرر أن تبت في المسألة يوم 27 فبراير.

كانت هيئات حماية المنافسة في الهند وعدد من الدول الأخرى قد أعطت بالفعل الضوء الأخضر دون طلب تنازلات من طرفي الصفقة.

تقتفي استراتيجية أرامكو للتوسع في أنشطة المصب أثر خطوات منافسين مثل إكسون موبيل وبي.بي وتوتال وشل الذين حولوا أعمالهم على مدى سنوات من مجرد شركات نفط إلى شركات طاقة ذات عمليات كثيفة في المنبع والمصب.