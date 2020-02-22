شركة أميركية تعلن الانتهاء من لقاح لفيروس كورونا

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية انتهاء شركة للهندسة الوراثية في تكساس رسميا من تطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال العلماء في شركة Greffex Inc إنهم انتهوا من تطوير اللقاح هذا الأسبوع.

ومع ذلك، قد يستغرق الأمر عامين قبل أن يكون اللقاح متاحًا للاستخدام، وسيبدأ الآن اختباره على الحيوانات قبل أن تبدأ التجارب على الإنسان.

واللقاح هو نتاج عقد بقيمة 18.9 مليون دولار حصلت عليها شركة جريفكس في سبتمبر 2019 من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع لمعاهد الصحة الوطنية الأميركية، بهدف مكافحة التهديدات المعدية.

وكانت شركة The Native Antigen Company البريطانية أعلنت من قبل بدء الإنتاج التجاري لمولدات مضادات جديدة يمكنها معالجة فيروس كورونا، الشركة نجحت في إنتاج لقاح مستخلص من سلالة كورونا ظهرت في مدينة ووهان الصينية.

وقال باحثون من جامعة "إمبيريال كولدج" في لندن، إنهم باشروا تجارب على الفئران لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا، حيث يأمل الباحثون بلوغ هدفهم بحلول نهاية العام الحالي.

وقال الباحث في "إمبيريال كولدج" بول ماكاي، إن الفريق قام بحقن أجسام فئران باللقاح الذي طوروه باستخدام البكتيريا وسيتم تحديد التفاعل لدى هذه الفئران وتجاوبها في الأسابيع المقبلة.

ويأمل الباحثون في "إمبيريال كولدج" في أن يكونوا أول من يجري تجارب سريرية على البشر وينجح في تطوير لقاح.