ارتفاع أرباح شركة رعاية السنوية 29% لـ80 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية للشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" إلى 80 مليون ريال في 2019، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 62.2 مليون ريال، بارتفاع 28.8%.

وبلغت أرباح رعاية في الربع الرابع من 2019، نحو 19.6 مليون ريال.

وحققت رعاية أرباحا تشغيلية بلغت قيمتها 104.8 مليون ريال، مقابل 88.4 مليون ريال، في 2018، بنمو 18.56%.

وذكرت الشركة أن ارتفاع صافي الربح في 2019، يعود إلى انخفاض صافي الإيرادات بنسبة 7.3% خلال عام 2019 مقارنة بالعام السابق.

وذكرت أنه تماشياً مع السوق شهدت مرافقنا الطبية انخفاضاً في عدد المراجعين للعيادات الداخلية والخارجية مما أدى إلى انخفاض في صافي الإيرادات، كما أدى تحصيل الذمم المدينة من القطاعات الحكومية والتسويات مع قطاع التأمين إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وانخفضت تكاليف التشغيل (القوى العاملة، الأدوية، الصيانة والمواد الاستهلاكية) بسبب سياسة ترشيد التكاليف التي تقوم بها إدارة الشركة.

وذكرت الشركة أن هامش الربح الإجمالي ارتفع من 21.8 ٪ في عام 2018 إلى 23.4 ٪ لهذا العام بسبب انخفاض المخصصات، والاستهلاك وتكاليف التشغيل المباشرة. تحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 20.8 ٪ في العام السابق إلى 24.5٪ في العام الحالي.

وقالت "إن التأثير على صافي الربح بسبب انخفاض الإيرادات وارتفاع المخصصات قد تم تعويضه جزئياً من خلال ارتفاع إجمالي الأرباح وزيادة دخل الاستثمار وتقليل مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة والديون المعدومة خلال العام الحالي".

كما ارتفعت مصاريف الزكاة المحملة لهذا العام بسبب ارتفاع احتساب قاعدة الزكاة لهذا العام.