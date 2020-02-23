الحقباني للعربية: صناديق سيادية عالمية استثمرت في سليمان الحبيب

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، ناصر الحقباني، أن صناديق سيادية استثمارية عالمية، دخلت في رأسمال مجموعة سليمان الحبيب الطبية، عبر الطرح العام الأولي للمجموعة.

وقال الحقباني في مقابلة مع "العربية" إنه "جرى تغطية جميع الأسهم من قبل الشركات والمؤسسات والصناديق السيادية العالمية، وصناديق استثمارية عالمية باتت تستثمر في مجموعة سليمان الحبيب".

موضوع يهمك قال الملياردير المصري نجيب ساويرس يوم الأحد إنه يتفاوض للاستحواذ على 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك في إطار... ساويرس يتفاوض لشراء 51% من "شلاتين" للثروة المعدنية أسواق المال

وتوقع الحقباني الإعلان عن نسب التغطية للطرح بعد الانتهاء من تغطية حصة الأفراد في الطرح.

وذكر أن "الأرباح في العام الماضي بلغت 870 مليون ريال، وأن جميع المؤسسات المالية اكتتبت بالحد الأعلى للسعر عند 50 ريالا للسهم، وكان آخر إغلاق للسوق في القطاع يعكس مكرر ربحية بمقدار 27 مرة وجرى التقييم على مكرر ربحية 20 مرة وهذا سعر عادل للسهم".

وشرح الحقباني 5 مقومات مهمة جعلت من الطرح جاذب لمختلف المؤسسات المكتتبة تتمثل في الآتي:

- المحافظة على النمو المتواصل رغم تقلبات السوق عبر افتتاح منشأة طبية كل فترة 29 شهراً.

- تميز خدمات المجموعة التي حصلت على أكثر من 109 شهادات واعتراف دولي.

- الأسبقية في إدخال التقنية بجميع جميع الخدمات.

- فريق إدارة محترف متوسط عمره داخل الشركة 15 سنة.

- العمل وفق استراتيجية وضعت من قبل مجلس الإدارة تستهدف الاستدامة والشفافية والحوكمة.

طرح المؤسسات

وكانت شركتا جدوى للاستثمار والرياض المالية، المستشار المالي ومتعهد التغطية للطرح العام لشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية قد أعلنتا عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر، عبر تغطية الطرح على الحد الأعلى من النطاق السعري وهو 50 ريالا، من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار السعودية والخليجية والصناديق السيادية والمؤسسات الأجنبية المؤهلة.

واكتتبت المؤسسات في كامل أسهم الطرح، حيث تم تخصيص مبدئي 52.5 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

كانت مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية قد أعلنت نشرة الإصدار الأولية الخاصة بطرحِ 15%، من أسهمها للاكتتاب العام في سوق تداول. وتعادل هذه النسبة 52.5 مليون سهم سيتم تخصيص 10% منها للمكتتبين الأفراد.

وقامت المجموعة بتعيين جدوى للاستثمار وشركة الرياض المالية كمستشارين ماليين للطرح ومتعهدي تغطية الطرح.

وذكرت الشركةُ أن فترةَ اكتتاب الأفراد سوف تستمرُ لمدة 7 أيام تبدأ يوم الأربعاء 26 فبراير حتى يوم الثلاثاء 3 مارس 2020.

وسيتم بيع أسهم الطرح من قبل بعض المساهمين الحاليين، وبعد الطرح سيتملك المساهمون الحاليون نحو 85% من الأسهم. وسيتم توزيع متحصلات الطرح على المساهمين البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في أسهم الطرح.

وأوضحت نشرة الاكتتاب أن على المكتتبين الأفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح التقدم بطلب للاكتتاب لـ 10 أسهم كحد أدنى و500 ألف سهم كحد أقصى.

وتصل إجمالي أصول المجموعة حتى نهاية عام 2018 نحو 7.54 مليار ريال سعودي. وحققت الشركة صافي أرباح بعد خصم الزكاة نحو 800.073 مليون ريال خلال عام 2018، بنسبة نمو بلغت 21% مقارنة بصافي أرباح 2017.