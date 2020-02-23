تجديد مذكرة تفاهم لاستحواذ شركة برتغالية على 49% من البابطين فرنسا

أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، اليوم الأحد عن تمديد مذكرة تفاهم مع شركة ميتالوجلفا بخصوص استحواذ شركة ميتالوجلفا البرتغالية على نسبة 49% من حصص شركة البابطين فرنسا إحدى الشركات التابعة في دولة فرنسا، بقيمة 3 ملايين يورو، والتي جرى توقيعها في ديسمبر الماضي.

وأضافت الشركة أن مذكرة التفاهم بعد تمديدها تنتهي في 23 أبريل المقبل، مشيرة إلى أن السبب في التأجيل هو عدم الانتهاء من الصياغات القانونية لاتفاقية البيع والشراء وكذلك اتفاقية المساهمين بنفس الشروط والبنود المتفق عليها بمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.