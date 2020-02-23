دلة تسعى للاستحواذ على حصة أغلبية في مركز مكة الطبي

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية، اليوم الأحد، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة مركز مكة الطبي للاستحواذ على حصة الأغلبية في الشركة وذلك بمقابل نقدي لم تفصح عنه الشركة.

واتفق الطرفان على أن يتم التقييم النهائي للصفقة المقترحة بعد إتمام عملية الدراسة النافية للجهالة، وفقا لبيان الشركة للسوق المالية السعودية تداول.

وقالت إن العمل بهذه المذكرة ينتهي في 30 يونيو 2020، مشيرة إلى أنه سيتم سداد قيمة الصفقة نقدا بناء على القيمة النهائية التي يتم التوصل لها بعد الانتهاء من الفحص النافي للجهالة.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من عملية الاستحواذ هو تحقيق استراتيجية شركة دله للخدمات الصحية المتعلقة في الخطط التوسعية وتعزيز المكانة السوقية للشركة في تقديم الخدمات الصحية.

ويعد مستشفى مركز مكة الطبي، المملوك لشركة مركز مكة الطبي، أحد أهم مستشفيات القطاع الخاص في العاصمة المقدسة بطاقة سريرية تصل إلى 120 سريرا و40 عيادة خارجية مع إمكانية التوسع المستقبلي. وتمتلك حاليا شركة دله للخدمات الصحية نسبة 7.5% من أسهم شركة مركز مكة الطبي.