نمو تدفقات "أجيليتي" النقدية 50% خلال 2019

ارتفعت أرباح شركة أجيليتي الكويتية 4.4% في الربع الرابع 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018، لتصل إلى 23.2 مليون دينار.

وقال المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات، عيد الشهري، في مقابلة مع "العربية" إن نمو الأرباح الجيد يقابله نمو أقوى على مستوى التدفقات النقدية.

وأشار إلى تسجيل أجيليتي تدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بقيمة 98 مليون دينار في العام 2018، وارتفعت هذه التدفقات بنسبة 50% لتصل إلى 150 مليون دينار نهاية 2019.

وذكر أن التدفقات النقدية تبين قوة الشركة التشغيلية في القطاع اللوجستي، على الرغم من تسجيل نمو متوسط في الأرباح.

وجاءت النتائج الفصلية متماشية مع توقعات المحللين.

هذا وارتفعت أرباح الشركة للعام الماضي 7% مقارنة بأرباح العام الأسبق، لتصل إلى 86.8 مليون دينار.