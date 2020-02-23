"المعمر": 53 مليون ريال قيمة مشروع "جيزة"

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام آي اس) أن قيمة مشروع الذي جرت ترسيته مع شركة جيزة العربية تبلغ 53 مليون ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أن قيمة المشروع تزيد على 5% من إجمالي إيراداتها وفقا لقوائم 2018.

يذكر أن شركة المعمر أقرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 16 مليون ريال، بواقع ريال للسهم الواحد، على عدد أسهم مستحقة يبلغ 16 مليون سهم، وبنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.

كما أقرت الشركة زيادة رأس المال بنسبة 25% عن طريق منح أسهم عبر رسملة جزء من الاحتياطي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل 4 أسهم.