أرامكو السعودية توقع 66 اتفاقية مع 11 دولة بـ78.75 مليار ريال

قالت شركة أرامكو السعودية إنها وقعت، اليوم الاثنين، 66 مذكرة تفاهم وتعاون استراتيجي وتجاري تزيد قيمتها على 21 مليار دولار، أو ما يعادل 78.75 مليار ريال مع شركاء وجهات محلية ودولية من 11 دولة.

وذكرت الشركة في ييان لها أنها وقعت هذه الاتفاقيات والمذكرات على هامش المنتدى والمعرض الخامس لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء".

وشملت الاتفاقيات عدة مجالات صناعية وتجارية غطت مجمل قطاع الطاقة في المملكة.

كما وقعت أرامكو اتفاقية مشروع مشترك مع شركة بيكر هيوز لتأسيس مشروع مشترك مملوك بالمناصفة للمواد اللامعدنية. ويشكّل المشروع المشترك منصة استثمارية متعددة القطاعات للمواد اللامعدنية تهدف لابتكار مواد مُركَّبة وتطويرها وتصنيعها لاستخدامها في تطبيقات قطاع النفط والغاز وقطاعات أخرى.

ويهدف هذا المشروع المشترك للمواد اللامعدنية للاستفادة من البوليمر وعمليات التصنيع الحديثة لتوفير منتجات وخدمات تحويلية لامعدنية لعملائها، ابتداءً بتصنيع الأنابيب البلاستيكية الحرارية المقواة واستثمار بقيمة تقارب 110 ملايين دولار. وسيُقام المشروع المشترك في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) ليخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستساعد مشاركة أرامكو السعودية في المشروع المشترك للمواد اللامعدنية في تعزيز تصنيع الأنابيب البلاستيكية الحرارية المقواة، والتي تستهلك قدرًا أقل من الطاقة وتصدر انبعاثات كربونية أقل مقارنةً بالأنابيب الفولاذية التقليدية. ويتماشى المشروع المشترك للمواد اللامعدنية مع استراتيجية أرامكو السعودية لدعم البحث والتطوير، ونشر تطبيقات ومنتجات مشتقة من النفط ذات انبعاثات كربونية منخفضة.

المهندس أمين الناصر، رئيس #أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، متحدثًا عن إنجازات برنامج اكتفاء خلال منتدى ومعرض #اكتفاء_2020



Amin Nasser، President and CEO of #Aramco highlighting iktva’s success stories during #iktva2020 pic.twitter.com/VWbHao2o73 — اكتفاء | iktva (@iktvaAramco) February 24, 2020

وتحدث رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى عن برنامج اكتفاء والمشاريع الارتكازية المرتبطة به، مثل مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) ومجمع الملك سلمان البحري العالمي، بأنها "منصة كبرى للفرص المجزية" داعيًا المستثمرين إلى اغتنامها، حيث تُناقش في المنتدى نحو 170 فرصة استثمارية.

وتشمل قائمة الشركات والجهات التي تم التوقيع معها على مذكرات التفاهم:

• شركة هونداي للصناعات الثقيلة

• سيمنس

• شركة مصنع آسيا للحديد المحدودة

• مركز تجهيز حقول النفط

• شركة الخريّف للبترول

• شركة ميتسوبيشي هيتاشي لأنظمة الطاقة

• شنايدر إليكتريك

• شركة هانيويل

• شركة الإلكترونيات المتقدمة

• شركة إكس دي إم للطباعة المجسمة ثلاثية الأبعاد

• شنغ ونغ نيو ماتيريالز

• شركة زينفو

• هيئة تنمية الصادرات السعودية.