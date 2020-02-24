تغطية الطرح العام لـ"إميرالد" 17.7 مرة بإغلاق الاكتتاب

شهدت الجلسة الخامسة والأخيرة لاكتتاب "إميرالد للاستثمار العقارى"، تغطية الطرح العام 17.7 مرة، وشهدت الشاشات طلبات شراء 61.9 مليون سهم من الأسهم، على الكمية المطروحة البالغة 3.5 مليون سهم.

وسمحت إدارة البورصة المصرية بتسجيل الأوامر لدى شركات السمسرة على نظام الـ "أو.بي.آر"، اعتباراً من يوم الاثنين الماضي ولمدة 5 أيام عمل انتهت اليوم لشريحة الطرح العام لشركة "إميرالد".

وتم تقسيم أسهم الطرح بنسبة 95% للطرح الخاص بواقع 66.5 مليون سهم، و5% للطرح العام المخصص للأفراد لعدد 3.5 مليون سهم، ويبلغ إجمالي نسبة الطرح 28% من أسهم الشركة بسعر للسهم الواحد 2.89 جنيه.

وقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، قيد أسهم شركة إميرالد للاستثمار العقاري برأسمال مصدر قدره 250 مليون جنيه، موزعاً على 250 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم.

وقالت البورصة في بيان، إنه تقرر قيد أسهم الشركة في سبعة إصدارات، على أن تبلغ قيمة الإصدار الأول 10 ملايين جنيه، والثاني 90 مليون جنيه، والثالث 10 ملايين جنيه، والرابع بنحو 15 مليون جنيه، كما تبلغ قيمة الإصدار الخامس 10 ملايين جنيه، والسادس بنحو 65 مليون جنيه، والأخير بقيمة 50 مليون جنيه.