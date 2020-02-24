"أسمنت نجران" تسجل 36 مليون ريال أرباحاً فصلية

تحولت شركة أسمنت نجران إلى تسجيل أرباح فصلية بقيمة 35.9 مليون ريال عن الربع الرابع من 2019 مقابل خسارة بقيمة 17.87 مليون ريال بالربع الرابع من 2018.

وسجلت الشركة أرباحاً سنوية صافية بقيمة 53.5 مليون ريال عن كامل العام 2019 مقارنة مع خسارة بقيمة 83.5 مليون ريال في العام 2018.

وفسرت الشركة ارتفاع أرباحها السنوية بزيادة كمية المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع، إضافة إلى انخفاض تكلفة المبيعات للطن.

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الاثنين، أن إيراداتها زادت إلى 416.41 مليون ريال، مقابل 278.413 مليون ريال عن عام 2018 بارتفاع بلغت نسبته 49%.