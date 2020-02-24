11 ملياراً لتمويل إلغاء استحواذ "موانئ دبي"

تضمنت صفقة التمويل التي عرضتها شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية على موانئ دبي العالمية 3 تسهيلات لتمويل الاستحواذ بآجال استحقاق 3 سنوات، على أن تشمل قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار (11.01 مليار درهم)، تبلغ مدته 5 سنوات.

ونشرت الشركة توضيحاً للعرض الذي تقدمت به في 17 فبراير، والذي يتضمن الاستحواذ على 19.55% من أسهم موانئ دبي المتداولة في "ناسداك دبي"، وهو الأمر الذي سيعيد الشركة إلى الملكية الخاصة، في صفقة بقيمة 10 مليارات درهم، وفقاً لما نقلته صحيفة "البيان".

وأشارت الشركة إلى التزامها وموانئ دبي بانتهاج استراتيجية تدريجية لخفض المديونية، وأن تُدرِج "موانئ دبي" صفقات الاستحواذ القائمة، وأن تظل ملتزمة بالنفقات الرأسمالية وتواصل إعادة تدوير رأس المال في المحفظة، كما تستهدف أن تقل نسبة صافي الدين إلى الأرباح المُعَدَّلَة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين عن أربعة أضعاف نهاية 2022.