أرباح أسمنت أم القرى السنوية تتضاعف 8 أمثال

أعلنت شركة أسمنت أم القرى عن النتائج المالية لعام 2019، عن تضاعف أرباحها بنحو 8 أمثال بعد تحقيقها صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 79.8 مليون ريال سعودي، بنمو بلغ 688.131% مقارنة بصافي ربح 2018 البالغ 10.128 مليون ريال.

وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، وارتفاع الإيرادات الأخرى خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الأداء جاء على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه، وارتفاع مصروف الزكاة وارتفاع الخسائر الاكتوارية من إعادة قياس التزام خطة منافع الموظفين خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين قيمتها 13.750 مليون ريال، بما يعادل 0.25 ريال للسهم.

وسبق للشركة توزيع أرباح نقدية صافية قدرها 13.75 مليون ريال عن النصف الأول من العام 2019، بواقع 0.25 ريال سعودي للسهم الواحد، وبذلك يبلغ صافي الأرباح الموزعة لمساهمي الشركة 27.5 مليون ريال، بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 5% من القيمة الاسمية للسهم.