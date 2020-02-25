أرباح الدرع للتأمين السنوية تتراجع 68%

أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2019 محققة صافي ربح بعد الزكاة وضريبة الدخل عام 2019 بلغ 7.264 مليون ريال، مقابل 22.543 مليون ريال عام 2018، وذلك بانخفاض قدره 68%.

وأوضحت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يعود إلى الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 35%، ويقابلها ارتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 9%، وارتفاع في دخل العمولات المكتسبة بنسبة 3%، وانخفاض في تكاليف الاكتتاب الأخرى بنسبة 24%، وانخفاض في مصاريف العمليات والمصاريف الإدارية بنسبة 35%، وارتفاع في دخل الاستثمارات بنسبة 43%.

وأشارت إلى أن إجمالي الدخل الشامل لهذا العام بلغ 9.974 مليون ريال مقابل 22.898 مليون ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 56%.