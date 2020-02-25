الناصر: أرامكو ستوقع 32 اتفاقية بـ 80 مليار ريال لزيادة المحتوى المحلي 

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، في مقابلة مع قناة العربية، إن برنامج "اكتفاء" يستهدف رفع نسبة المحتوى المحلي في عمليات الشركة إلى 70% بحلول 2021.

وأضاف أن أرامكو ستوقع 32 اتفاقية مرتبطة بزيادة المحتوى المحلي على هامش منتدى اكتفاء، وتصل قيمة هذه الاتفاقيات إلى 80 مليار ريال.

وأوضح أن أرامكو رفعت نسبة المحتوى المحلي إلى 56% خلال 4 سنوات. وأشار إلى أن برنامج اكتفاء رفع عدد الوظائف للسعوديين لدى الموردين بواقع 50 ألف وظيفة.

وأشار إلى أن المنتدى يوفر 170 فرصة استثمارية في 9 قطاعات مهمة بقيمة 50 مليار سعودي. وذكر أن مدينة الملك سلمان للطاقة تعد ركيزة أساسية لجذب وتوطين الصناعات، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المدينة تكتمل في 2021.