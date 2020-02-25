عذيب تحذر مساهميها من عدم التصويت على خفض رأس المال

قالت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو)، اليوم الثلاثاء، إنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة المتضمنة تخفيض رأسمال الشركة الساعة السابعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل 27 فبراير 2020.

وحذرت الشركة، في بيان لسوق المالية السعودية "تداول" من أن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر والتي تنتهي في 1 مارس 2020 أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فستعد الشركة منقضية بقوة النظام.

وافقت هيئة السوق المالية، مطلع الشهر الجاري، على طلب شركة اتحاد عذيب للاتصالات تخفيض رأسمالها من 350.5 مليون ريال إلى 228.5 مليون ريال، بما يعكس خفضاً بنسبة حوالي 35%.

وذكرت الهيئة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، أن هذه الموافقة تشمل خفض عدد الأسهم من 35.05 مليون سهم إلى 22.85 مليون سهم.

وكان مجلس إدارة اتحاد عذيب، قد قرر بالتمرير في 22 يناير الجاري التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 34.8% من 350.53 مليون ريال إلى 228.53 مليون ريال عن طريق إلغاء 12.20 مليون سهم (ما يعادل سهما واحدا لكل 2.87 سهم قائم)، لإطفاء 67.41% من إجمالي الخسائر المتراكمة.