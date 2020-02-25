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عودة 29 متجراً لـ"آبل" إلى العمل.. لكن بساعات مختصرة

المصدر: العربية.نت
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أعادت شركة آبل فتح أكثر من نصف متاجر البيع بالتجزئة في الصين في محاولة للحد من تراجع المبيعات بسبب فيروس كورونا، لكن العودة إلى العمل الطبيعي تَحدث بوتيرة أبطأ مما توقعته الشركة بحسب رئيسها التنفيذي.

فاعتباراً من يوم أمس، تم فتح 29 متجراً من أصل 42 متجراً للشركة، علما أن معظم المتاجر لا تزال تعمل بساعات مختصرة. وستكون بعض المنافذ مفتوحة لمدة تقل عن 8 ساعات بالمقارنة مع 12 ساعة عمل في المعتاد.

وتعد السوق الصينية مهمة لشركة آبل وإغلاق المتاجر أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الشركة للقول بأنها لن تحقق هدف إيراداتها البالغ 63 مليار دولار في الربع الأول من هذه السنة.

كلمات دالّة

#آبل, #كورونا, #شركات

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