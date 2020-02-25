ليكيلا: بدء إنشاء مشروع لطاقة الرياح في رأس غارب

كشف فيصل عيسى المدير العام لشركة "ليكيلا" مصر المتخصصة في إقامة مشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا عن بدء إنشاء مشروع لطاقة الرياح برأس غارب بطاقة تصل إلى 250 ميجاواط.

وقال في مقابلة مع العربية "المشروع ليس فقط استثمارا بمحطة طاقة نظيفة تولد كهرباء من الرياح وإنما استثمار بالمجتمع المحيط في المشروع والحفاظ على البيئة. الشركة أثناء عملية الإنشاء تعمل تدريب للكوادر وتحاول بالمساعدة على إيجاد فرص عمل للمشروع وتبادل للخبرات سواء في مجال البيئة أو المحافظة على الطيور أو في الأمور التقنية الخاصة بالبنى نفسها بعد مرحلة البناء تتجه الشركة للاستثمار في مشاريع أخرى مثل التعليم والصحة".

وأضاف "المشروع يطبق نظام الإغلاق عند الطلب، بحيث يتم إغلاق التربينات بحال وجود طيور مهاجرة موجودة أو محيطة بالمشروع".