سوديك العقارية تتوقع تعاقدات بيع بـ 8.4 مليار جنيه

قال ماجد شريف الرئيس التنفيذي لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ثالث أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في بورصة مصر، يوم الأربعاء إن شركته تتوقع إبرام تعاقدات بيعية بقيمة 8.4 مليار جنيه (540.19 مليون دولار) في 2020 مقابل 7.3 مليار جنيه في 2019.

وأضاف في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن سوديك تتوقع أن تبلغ التكاليف الاستثمارية 3.7 مليار جنيه في 2020 وأن يتم تسليم 1150 وحدة في 2020 مقابل 1176 وحدة في 2019.

وحول توقعات العام الجاري، قال شريف "متفائلون جدا بعام 2020 والدليل المبيعات التي نتوقع زيادتها".

وقال شريف إن محفظة أراضي الشركة تبلغ نحو سبعة ملايين متر مربع سيتم تطويرها خلال السنوات العشر المقبلة.

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وردا على سؤال لرويترز حول عدم تقدم الشركة بعرض لعقد إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الحكومية رغم سحبها لكراسة الشروط، قال شريف إنه لم يكن هناك تطابق في الرؤي بين الشركتين كما أن سوديك كان لديها بعض التحفظات.

وأعلنت مصر الجديدة للإسكان يوم الاثنين عن عدم تقدم أي من المطورين العقاريين لعقد إدارتها وشراء حصة عشرة بالمئة من أسهمها.

وكانت وزارة قطاع الأعمال المصرية أعلنت في يونيو حزيران أنه سيتم تنظيم مزايدة محدودة لاختيار المستثمر الذي سيتولى إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان على أن يحصل المستثمر الفائز على مكافأة كمقابل للإدارة يتم تحديدها في العقود بجانب شرائه حصة نسبتها عشرة بالمئة.

وتملك الحكومة نحو 72% من أسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير وتتوزع النسبة الباقية بين شركات تأمين وبنوك وأسهم تداول حر ببورصة مصر.

وقال شريف إن سوديك وجهت إلى مصر الجديدة للإسكان نحو 100 سؤال بشأن العملية لكن الشركة لم تقدم إجابات سوى على بعض الأسئلة فقط.

وتأسست سوديك عام 1996 وهي واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر وتستهدف مشروعاتها الشرائح ذات مستويات الدخل فوق المتوسط.

وقال الرئيس التنفيذي لسوديك إن إيرادات الشركة من الاستثمارات في أذون الخزانة بلغت 283 مليون جنيه في 2019 تمخضت عن أرباح تمثل 30% من أرباح الشركة قبل الضرائب في العام الماضي.

وأضاف أن استثمارات الشركة في أذون الخزانة تبلغ 1.378 مليار جنيه بنهاية 2019.

وقال شريف إن كل خفض بنسبة 1% في أسعار الفائدة يحقق وفرا للشركة بقيمة 25 مليون جنيه سنوياً في محفظة ديونها.

ومن أكبر مشروعات الشركة ويست تاون وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع الجريا ومشروع فورتي ويست ومشروع البوليغون ومشروع قطامية بلازا ومشروع أوتوفيل ومشروع سيزر في الساحل الشمالي.