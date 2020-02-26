شركة تابعة لـ "طباعة وتغليف" تفوز بـ 3 عقود من التعليم

أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف في السعودية عن فوز شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر (إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف التي تمتلكها الشركة بنسبة 100% بشكل مباشر وغير مباشر) بثلاثة عقود لطباعة مقررات مدرسية لوزارة التعليم كالتالي:

- العقد الأول بقيمة 35,7 مليون ريال .

- العقد الثاني: بقيمة 27,64 ريال مليون.

- العقد الثالث: بقيمة 31,45 مليون ريال .

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه الترسية خلال الربع الثاني والثالث من 2020م وذلك بناءً على خطاب الترسية الوارد إلى الشركة من وزارة التعليم بتاريخ 25-02-2020م.