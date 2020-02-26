وفرة للصناعة: الخسائر المتراكمة 61% من رأس المال

أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية، اليوم الأربعاء، عن بلوغ خسائرها المتراكمة 61% من رأس المال.

وقالت في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن إجمالي خسائرها المتراكمة بلغ 121.282 مليون ريال، ويعود ذلك إلى ارتفاع الخسائر التشغيلية إلى 81.9 مليون ريال، ومخصص تدني استثمارات بقيمة 17.05 مليون ريال، ومخصص خسائر ائتمانية بـ 9.17 مليون ريال، وفروق زكوية بقيمة 4 ملايين ريال، ومخصص مرتجعات بقيمة 1.087 مليون ريال، ومخصص قروض قيمتها 8.063 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن الإجراءات التي ستتخذها حيال هذه الخسائر تتمثل في تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها.

وأشارت الشركة إلى أن المجلس أوصى بالبدء بالإجراءات المطلوبة والتقيد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة فيما يخص الشركات التي تجاوزت خسائرها 50% من رأس المال من حيث الإفصاح والمحافظة على حقوق المساهمين ومصالحهم.

وقالت الشركة إنه في حال عدم انعقاد جمعية عامة غير العادية خلال 45 يوما من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر وتنتهـي في 11 أبريل، وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فستُعدّ الشركة منقضية بقوة النظام.