"اتصالات" تستحوذ على "هلب إي جي" بـ261 مليون درهم

كشفت مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" أن قيمة صفقة الاستحواذ لأعمال "هلب أي جي" في الإمارات والسعودية أقل من 3% من قيمة رأس المال المدفوع للمجموعة ولا ترتبط بأطراف ذات علاقة.

وتصل قيمة الصفقة لأقل من 260.9 مليون درهم بما يوازي 3% من رأس المال المدفوع للمجموعة البالغ 8.696 مليار درهم، وفقا لصحيفة "البيان".

وقالت "اتصالات"، في إفصاح لسوق أبوظبي، إنه على الرغم من أن الأثر المالي المتوقع طفيف على نتائج أعمال والمركز المالي للمجموعة، إلا أن الاستحواذ يتماشى مع الاستراتيجية الرقمية، كما سيعزز ويسرع إمكانيات وحدة الخدمات الرقمية للشركة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضحت أن الاستحواذ سيعزز أيضاً من قدرة اتصالات على التوسع في السوق السعودي، وسوف يتم دمج البيانات المالية لـ"هي أي جي" الإماراتية والسعودية في البيانات المالية اعتباراً من فبراير 2020.

وأغلق سهم "اتصالات" أمس منخفضاً 1.12% إلى 15.94 درهم بعد التداول على 1.53 مليون سهم بقيمة 24.4 مليون درهم من خلال 245 صفقة.

و"هلب إي جي" من شركات الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.