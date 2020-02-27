بترورابغ توقف وحدات الإنتاج بمجمع الشركة 60 يوما للصيانة

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)، اليوم الخميس، عن اعتزامها القيام بأعمال الصيانة الدورية الشاملة والمجدولة لجميع المرافق التشغيلية ووحدات الإنتاج بمجمع الشركة والتي تتطلب الإيقاف الكامل لهذه الوحدات.

وقالت إن تلك الصيانة تستمر لحوالي 60 يوماً ابتداءً من 1 مارس 2020.

وذكرت، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول" أن الأثر المالي لهذا الإيقاف سينعكس على النتائج المالية للربعين الأول والثاني من عام 2020.

وأوضح أن هذا الأثر المالي لا يمكن تقديره بدقة في الوقت الحالي، وسيتم الإعلان عن أي تطورات أخرى في حينها.