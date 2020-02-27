تعليق جديد من CTS الأميركية بشأن شعار الاتصالات السعودية

قالت شركة CTS الأميركية إنها تؤمن بعدالة القضاء السعودي، مشددةً على أنها أنفقت أموالاً طائلة من أجل التصميم الذي أوضحت أن شركة الاتصالات السعودية قامت بتقليده.

جاء ذلك بحسب تصريحات الشركة الأميركية إلى قناة الإخبارية السعودية.

وقالت شركة سي تي إس CTS المدرجة في سوق نيويورك للأوراق المالية، إنها تقدمت بدعوى في المملكة لحماية علامتها الشهيرة واسمها من الاعتداء عليهما من شركة الاتصالات السعودية.

وأعلنت شركة الاتصالات السعودية بتاريخ 19 ديسمبر الماضي إطلاقها لشعارها الجديد يظهر STC بشكل منمق في نسخ مباشر وتقليد صريح لعلامة سي تي إس، حيث قامت سي تي إس بإشعار شركة الاتصالات السعودية بأن تعديها على علامتها وتقليدها لها قد تسبب في أضرار جسيمة لاسم وعلامة سي تي إس العريقين، مما يجعل إصلاح ذلك صعباً للغاية.