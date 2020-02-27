دله الصحية: 3.6% نمواً سنوياً في الأرباح وتوزيعات نقدية وأسهم مجانية

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية، اليوم الخميس، عن النتائج المالية لعام 2019، والتي أظهرت تحقيق الشركة صافي ربح قدره 146.9 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح قدره 141.8 مليون ريال خلال عام 2018، محققة نموا قدره 3.6%.

وأوضحت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن السبب في ارتفاع صافي الربح يعود إلى الزيادة المتسارعة في إعداد المرضى والإيرادات من مستشفى دله-نمار، وتغيير طبيعة التعاقد مع بعض العملاء عن طريق شركات التأمين بدلا عن التأمين المباشر، والتوسع في حجم العمل مع وزارة الصحة، وزيادة أرباح الشركة من القنوات الاستثمارية.

وأشارت إلى أن تلك الأرباح جاءت على الرغم من الزيادة في مخصص خسائر الائتمان للعام 2019 مقابل انخفاضه للعام السابق عن بداية تطبيقه عند تطبيق معيار 9 من معايير التقارير المالية الدولية للمرة الأولى، بالإضافة إلى زيادة تكاليف التمويل بسبب إيقاف رسملتها بعد أن تم تشغيل الإنشاءات.

وأظهرت بيانات الشركة أن ربحية السهم بلغت 2.02 ريال لعام 2019، مقابل 1.89 ريال في عام 2018.

وأشارت الشركة، في بيان منفصل، إلى أنها ستوزع أرباحا عن النصف الثاني من العام المالي الماضي، قدرها 52.5 مليون ريال، وتصل حصة السهم في الأرباح إلى 0.7 ريال.

وأوضحت أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق يوم 22 مارس، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأضافت الشركة، في بيان آخر، عن توصية مجلس الإدارة في اجتماع عقده أمس، بزيادة رأسمال الشركة عبر منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة، ليصل رأسمال الشركة بعد الزيادة 900 مليون ريال، مقابل 750 مليون ريال حاليا.

وأشارت إلى أنه سيتم توزيع سهم واحد لكل 5 أسهم قائمة. وسيتم زيادة رأس المال عن طريق الاحتياطي النظامي وعلاوة إصدار بمبلغ 150 مليون ريال.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو 22 مارس المقبل، المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأوضحت الشركة أنها تهدف من تلك الزيادة إلى المواءمة مع حجم أصولها ودعم استثماراتها وتوسعاتها المستقبلية.