قريبا.. غوغل تتيح خدماتها على هواتف "هواوي"

قال نائب رئيس شركة "أندرويد" و"غوغل بلاي"، سمير سمات، إن عملاق التكنولوجيا الأميركية "غوغل" تقدمت بطلب رسمي للحكومة الأميركية للسماح لها بإعادة العمل مع شركة الهواتف الصينية "هواوي".

وذكرت تقارير حديثة، أن شركة "غوغل"، طلبت وبشكل رسمي من الحكومة الأميركية الترخيص لها لتقديم خدماتها وتطبيقاتها مثل Google Mobile Service (GMS) على أجهزة شركة الهواتف الصينية "هواوي".

وحتى الآن لم ترد الإدارة الأميركية على طلب "غوغل". لكن بمجرد أن توافق الحكومة الأميركية على طلب شركة "غوغل"، فسوف يتم تزويد هواتف وأجهزة "هواوي" بخدمات وتطبيقات شركة "غوغل" Google Mobile Services.

يذكر أن شركة Microsoft الأميركية قد تم الموافقة علي طلبها الذي تقدمت به للحكومة الأميركية بشأن استئناف تعاونها مع هواوي وهي الآن قادرة على العمل بكل قوتها مع الشركة الصينية.

ومؤخراً، اعتمدت شركة "هواوي" على منصة خدماتها وتطبيقاتها تطبيق Huawei Mobile Services (HMS) وذلك لمواجهة احتكار سوق التطبيقات والبرمجيات من قبل شركة واحدة وهي شركة "غوغل" الأميركية.