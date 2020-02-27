منصة Guruvise تسهل ربط الأشخاص للوصول لمعلمين

تتجه العديد من الشركات الناشئة في المنطقة للاستثمار في هذا القطاع الذي تجد فيه فرصاً واعدة خاصة في الخليج.

شركة Guruvise استفادت من فكرة منصات الاقتصاد التشاركي مثل أوبر لبناء أفكار شبيهة ولكن تخدم قطاعات أخرى.

وقال خالد أبو قاسم، مؤسس منصة Guruvise: "إن المنصة تمكنك أن تطلب مدرسا خاصا على غرار نموذج أوبر. الفكرة شبيهة بأوبر حيث يدخل الرد ويختار المادة التي يطمح بتعلمها ومن ثم يختار الجامعة ويلاحظ وجود أساتذة معينين بتخصصات مختلفة والسعر بالساعة".

وأضاف "المنصة تسهل إيصال الفرد بالمعلم المطلوب لتحديد خياراته والمكان المفضل للقاء. تمكنا من إيصال أكثر من 700 طالب بـ85 معلما مختصا ونعطي 1500 ساعة عبر هذه المنصة ببيروت فقط ونعمل حالياً على توسعة الفكرة لدول الجوار منها الإمارات والسعودية. نستهدف استثمارات بـ350 ألف دولار للمساعدة على توظيف أشخاص جدد في الفريق لأخذ الفكرة خارجياً والتسويق المحتاج للقدرة على الوصول للأسواق المستهدفة".