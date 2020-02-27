أرباح زهرة الواحة الفصلية تنمو 71.6% و11.25 مليون ريال توزيعات

أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة، اليوم الخميس، عن نتائج أعمالها خلال عام 2019، والتي أعلنت عن تحقيق صافي ربح قدره 56.635 مليون ريال بنسبة نمو قدره 63.39%، مقارنة بأرباح عام 2018.

وعزت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، سبب الارتفاع في صافي الربح إلى ارتفاع المبيعات، وانخفاض تكاليف التمويل.

وبلغ صافى الربح بعد الزكاة للربع الرابع 22.39 مليون ريال، مقابل 13.049 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بنسبة نمو 71.60%.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام الماضي قدرها 11.25 مليون ريال، لتصل حصة السهم من التوزيعات 0.75 ريال، وفقاً لما قالته الشركة في بيان منفصل.