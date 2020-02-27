"السريع" توزع مبالغ التعويض لهذه الفئة

أعلنت شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية اليوم عن توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، وإجمالي المبلغ الذي سيوزع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور 9,257,853 ريالا سعوديا.

ومن المقرر أن تقوم الشركة بإيداع المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ومستحقي كسور الأسهم، وأما بالنسبة للأشخاص المستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم البنكية أو لم تكن مكتملة فبإمكانهم مراجعة المركز الرئيسي للشركة أو الاتصال بدائرة علاقات المساهمين.