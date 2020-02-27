"طيبة للاستثمار" تسجل أرباحاً فصلية بـ23.5 مليون ريال

كشفت البيانات المالية لشركة طيبة للاستثمار عن تحقيق صافي أرباح فصلية بـ 23.48 مليون ريال، مقابل خسائر صافية بلغت 69.45 مليون ريال، بالربع المماثل من 2018.

وحققت الشركة قفزة بصافي الأرباح سنوية بلغت نسبتها نحو 167%، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2018.

ووفقاً لبيانات الشركة، على "تداول"، اليوم الخميس، فقد ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة، إلى 171.86 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل 64.35 مليون ريال، بالعام السابق.

ويعود الارتفاع في صافي ربح هذا العام عن العام السابق في معظمه إلى انخفاض مصروف الزكاة خلال العام الحالي بالمقارنة بالعام السابق بالإضافة إلى أن العام السابق تضمن شطب مصروفات رأسمالية وتسجيل خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة وتكوين مخصص التزامات محتملة بمبلغ 67.82 مليون ريال لضمان تسهيلات شركة زميلة.

كما أدى استكمال صفقتي الاستحواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة 8.10% من رأس مال شركة العقيق وعلى ما نسبته 12.93% من رأس مال شركة أراك الى زيادة صافي الربح العائد لمساهمي الشركة لهذا العام.