الرميان لـ "بلومبرغ": أرامكو قد تطرح حصة جديدة للاكتتاب

قال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، ياسر الرميان، إن الرياض منفتحة أمام بيع المزيد من أسهم أرامكو، لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط التنوع الاقتصادي في السعودية.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن الرميان قوله في مقابلة مع ديفيد روبنشتاين - الشريك المؤسس لمجموعة كارليل جروب الأميركية للاستثمار - إن السعودية قامت بالفعل بجمع نحو 30 مليار دولار، عن طريق طرح أسهم من "أرامكو" للاكتتاب العام في الرياض، العام الماضي، وتخطط حالياً لبيع المزيد من الأسهم، مع احتمال أن يكون الاكتتاب خارج المملكة هذه المرة.

وقال الرميان "إذا وجدنا أي بورصة أوراق مالية نعتقد أنها ستوفر لنا مستثمرين جيدين، سنفكر في الأمر بالتأكيد"، في إشارة إلى احتمال طرح أسهم أرامكو في أي بورصة خارجية.

وبدأت أرامكو بالفعل، مناقشاتها مع بنوك وول ستريت لوضع سيناريوهات لإدراج أسهم الشركة في الخارج.

يشار إلى أن عائدات مبيعات الأسهم يتم تحويلها إلى صندوق الاستثمارات العامة، والذي يهدف إلى تمويل الصفقات الدولية ومشاريع التنويع المحلية بالسعودية.