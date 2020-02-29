أمازون تسحب مليون منتج.. ما علاقة فيروس كورونا؟

منعت شركة أمازون بيع أكثر من مليون منتج في الأسابيع الأخيرة بعد أن قدمت هذه المنتجات مزاعم مضللة عن قدرتها على علاج أو منع COVID-19، وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

ويقول بائع التجزئة أيضًا إنه أزال عشرات الآلاف من الصفقات بسبب ارتفاع الأسعار، حيث يتقاضى البائعون أسعارًا أعلى بكثير لعناصر مثل أقنعة الوجه مع انتشار المخاوف من انتشار الفيروس.

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وتأتي التقارير حول إزالة المنتجات بعد أقل من أسبوع من إصدار أمازون تحذيرًا للبائعين على منصتها بعدم رفع سعر أقنعة الوجه، والتي تواجه ارتفاعًا كبيرًا في الطلب عليها وسط تفشي المرض.

وتحظر سياسة التسعير العادل لمنصة التجارة الإلكترونية زيادات الأسعار التي تضر بثقة العميل، وتقول إنه لا ينبغي أن تكون الأسعار أعلى بكثير من الأسعار الحديثة المعروضة داخل أو خارج أمازون.

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة رويترز: “لا تسمح أمازون بالتلاعب بالأسعار أو ابتزاز الزبائن”، موضحًا أن الشركة راقبت ارتفاع الأسعار والادعاءات الخاطئة من خلال مزيج من المراجعة الآلية واليدوية للقوائم.

وتشير المعلومات إلى أن بعض أقنعة الوجه وأجهزة التنفس التي تباع في أمازون قد تضاعف سعرها ثلاث أو أربع مرات، حيث وزاد سعر منتج مكون من 10 أقنعة N95 إلى 128 دولارًا من متوسط سعر 41.24 دولارًا، في حين أن ارتفع سعر جهاز التنفس الصناعي المكون من عبوتين من 6.65 دولارًا إلى 24.99 دولارًا.

وبالرغم من تصريحات أمازون، لا يزال هناك منتجات مدرجة في الموقع يتم بيعها بأسعار أعلى بكثير من المعتاد، إذ تباع المجموعة المكونة من 100 قناع للوجه مقابل 56.99 دولارًا، في حين يشير موقع تتبع الأسعار إلى أن المنتج نفسه قد تم بيعه مقابل أقل من 10 دولارات في بداية الشهر.

وواجه أكبر متجر بيع بالتجزئة على الإنترنت في العالم تدقيقًا بشأن العروض المتعلقة بالصحة على منصته، وأطلقت إيطاليا في وقت سابق من هذا الأسبوع تحقيقًا في ارتفاع أسعار مواد التعقيم وأقنعة النظافة عبر الإنترنت بينما تكافح أكبر انتشار في أوروبا.

يذكر أن فيسبوك قد أكدت في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها تشن حملة صارمة ضد الإعلانات التي تدعي أنها مضللة حول فيروس كورونا الجديد أو حاول بطريقة أخرى خلق شعور بالهلع من خلال الإشارة إلى أن المنتجات، مثل أقنعة الوجه، محدودة العرض.

وأكد فيسبوك أن هذه السياسات تنطبق أيضًا على منصة (السوق) Marketplace، حيث يمكن للمستخدمين شراء الأشياء وبيعها.