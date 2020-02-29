كوكاكولا دايت لم تسلم من كورونا

لم تسلم شركة "كوكاكولا" هي الأخرى من الأزمة الطاحنة التي تضرب الأسواق على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، إذ قالت الشركة إن تفشي الفيروس قد يؤثر على إمدادات المشروبات الخالية من السكر بالولايات المتحدة، بحسب تقرير نشره موقع "CNN" نقلا عن بيان صحفي للشركة.

وقال التقرير إن انتشار الفيروس نجم عنه تأخر في إمدادات الشركة بالمحليات الصناعية التي يتم إنتاجها في أحد المصانع بالصين والتي تستخدمها الشركة على نطاق واسع في تصنيع مشروباتها الخالية من السكر.

وقالت الشركة "لقد بدأنا في البحث عن خطط إمدادات بديلة ولا نتوقع حدوق تأثير على المدى القصير، إلا أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى نقص بالمعروض في حال استمرار أو تدهور العمليات بالصين على المدى الطويل".

وتابع بيان الشركة "لقد اتخذنا المزيد من الإجراءات الاحترازية لحماية موظفينا بالصين من خلال توفير المزيد من الأقنعة الطبية والمعقمات واستخدام أجهزة لقياس درجات الحرارة في المكاتب أو في المصانع من أجل ضمنا حماية موظفينا هناك".

ولم تشر الشركة على وجه التحديد إلى تراجع سلاسل الإمدادات في مناطق بعينها ولكنها أشارت إلى أن حجم إنتاجها قد يتراجع بنحو 2-3% مع هبوط متوقع بالإيرادات بنحو 1-2% مع انخفاض متوقع في ربحية السهم بالربع الأول من العام الجاري بنحو سنت واحد أو سنتين على أقصى تقدير.

وفي وقت تستعر به أزمة كورونا، اضطرت الشركات التي لها عمليات بالصين لتعليق العمل في مصانعها ما تسبب في نقص في الإمدادات وسلاسل التوريد حول العالم.