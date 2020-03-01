أرباح السعودية للخدمات الأرضية تنمو 14.9% في 2019

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية لعام 2019، والتي أظهرت تحقيق الشركة صافي ربح قدره 423.35 مليون ريال، بنسبة ارتفاع قدرها 14.9% مقارنة بأرباح عام 2018 البالغة 368.4 مليون ريال.

يأتي هذا بالرغم من تراجع إيرادات الشركة بنسبة 0.6% إلى 2.5 مليار ريال.

وأوضحت الشركة، في بيان أن انخفاض الأسعار سبب في تراجع الإيرادات، فيما أدى انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 16.3 مليون ريال سعودي وانخفاض المصاريف الإدارية بمبلغ 4.8 مليون ريال سعودي إضافة إلى انخفاض مخصصات الذمم المدينة بـ 37.9 مليون ريال سعودي إلى ارتفاع الأرباح.