أرباح باتك السنوية تتراجع 51% إلى 6.9 مليون ريال

أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، اليوم الأحد، أن صافي أرباحها لعام 2019 تراجع بنسبة 51.37% لتصل إلى 6.89 مليون ريال، مقابل 14.188 مليون ريال أرباح حققتها الشركة خلال عام 2018.

وأضافت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول إن سبب تراجع الأرباح يعود إلى الانخفاض في إجمالي الربح بقيمة 17.441 ريال، وذلك نتيجة الانخفاض في الإيرادات التشغيلية خلال العام 2019 بنسبة 8.60% مقارنة بالعام السابق.

وأشارت إلى الزيادة في التكاليف التمويلية بقيمة 1.827 مليون ريال، وذلك نتيجة الزيادة في التمويلات البنكية بغرض شراء مبنى إداري للشركة وشركاتها التابعة بمدينة الرياض، وهو ما أدى لتراجع الأرباح.

وذكرت أيضا أن من أسباب التراجع الزيادة في الخسائر الرأسمالية بقيمة 595.76 ألف ريال، وذلك بسبب بيع بعض وحدات الأسطول المتقادم بإحدى الشركات التابعة.