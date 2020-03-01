التأمين العربية: عقد الجميح يتجاوز 5% من الأقساط المكتتبة

أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية السعودية، اعتمادها من قِبل مجموعة شركات الجميح لتقديم خدمات التأمين الشامل على المركبات.

وذكرت شركة التأمين العربية في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد أنه من الصعب في الوقت الحالي تحديد القيمة الإجمالية الدقيقة للعقد الخاص بوثائق تأمين المركبات.

وأفادت بأن القيمة النهائية للوثائق تخضع للتغيير كون أن الوثائق تصدر تباعاً وبشكل متتال.

وأوضحت أن معظم المركبات الخاضعة للتأمين تعود لعقود التأجير التمويلي، مؤكدة أنها تتوقع أن القيمة الإجمالية للعقد تتجاوز 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة وفقاً للقوائم المالية لعام 2018.