موافقة دولية لاستحواذ أرامكو على 70% من سابك

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، أن عملية استحواذها المقترحة على حصة أغلبية تساوي 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، حصلت على الموافقة غير المشروطة في جميع الدول والمناطق القضائية، التي يلزم فيها تقديم طلبات مسبقة لموافقة هيئات مكافحة الاحتكار.

جاء ذلك بعدما حصلت الشركة على موافقة غير مشروطة من المفوضية الأوروبية بشأن عملية الاستحواذ. وأضافت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، أن إغلاق الصفقة المقترحة يبقى خاضعاً لشروط الإغلاق المعتادة المتبقية الواردة في اتفاقية شراء الأسهم.

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وأعلنت أرامكو عن الصفقة في مارس من العام الماضي، في خطوة هامة صوب تنويع أنشطتها إلى التكرير والبتروكيماويات.



وأظهر إفصاح على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية أن المفوضية أجازت الصفقة، يوم الخميس الماضي.

وأعلنت سابك، بنهاية مارس من العام الماضي عن توقيع أرامكو اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة تبلغ 70% في "سابك" من صندوق الاستثمارات العامة في صفقة خاصة، وذلك بسعر شراء للسهم الواحد 123.4 ريال سعودي، في صفقة تبلغ اجماليها 259.125 مليار ريال سعودي، ما يعادل 69.1 مليار دولار أميركي.

وأوضحت الشركة، وقتها، أن النسبة المتبقية من الأسهم المتداولة في (سابك) والبالغة 30% ليست جزءاً من الصفقة، مبيّنة أن أرامكو السعودية أعلنت عدم نيتها الاستحواذ على الحصة المتبقية.