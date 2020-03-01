إلغاء أسهم "متلايف".. بعد استحواذ ولاء للتأمين عليها

أعلنت شركة متلايف إيه آي جي العربي، اليوم الأحد، عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين ونفاذ قرار صفقة الاندماج بين متلايف إيه آي جي العربي وشركة ولاء للتأمين التعاوني.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن فترة اعتراض الدائنين انتهت الخميس الماضي، ولم تتسلم متلايف إيه آي جي العربي أي اعتراضات خلال تلك الفترة، وبالتالي أصبح قرار الدمج نافذا.

وأوضحت الشركة أنها أصبحت منقضية، وانتقلت جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة ولاء التي ستستمر في الوجود.

ونتيجة لصفقة الاندماج ستلغى جميع أسهم متلايف إيه آي جي العربي وستقوم بذلك شركة ولاء من خلال زيادة رأس مالها بإصدار نحو 11.839 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي متلايف إيه آي جي العربي المقيدين في سجل مساهمي متلايف إيه آي جي العربي لدى مركز الإيداع بنهاية فترة التداول في يوم الخميس 27 فبراير. وبذلك تصل قيمة صفقة الدمج إلى نحو 118.39 مليون ريال.