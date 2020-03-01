مساهمو عذيب للاتصالات يوافقون على خفض رأس المال

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو)، اليوم الأحد، أن الجمعية العمومية العادية التي عقدت يوم الخميس الماضي، أقرت تخفيض رأسمال الشركة.

وأوضحت، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أنه جرى خفض رأس المال بنسبة 34.8% ليصل إلى 350.529 مليون ريال، وذلك عبر إلغاء سهم واحد لكل 2.8732 سهما.

ويأتي هذا الخفض لإطفاء الخسائر المتراكمة للشركة البالغة 180.978 مليون ريال حتى نهاية سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة إلى أن قرار التخفيض سيصبح نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسـجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.