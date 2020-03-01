"أعناب" تُغلق جولتها الاستثمارية الأولى بـ 1.5 مليون دولار

أعلنت منصة أعناب لتدريب المعلمين العرب، اليوم، حصولها على استثمار بقيمة 1.5 مليون دولار أو ما يعادل 5.6 مليون ريال، في جولتها الاستثمارية الأولى، خلال عدد من المستثمرين الإقليميين بقيادة شركة نور نوف للمعرفة، وومضة سييد، إلى جانب مجموعة من المستثمرين في قطاع التعليم.

ويأتي هذا الاستثمار في إطار دعم التوسّع في عمليات "أعناب" للوصول إلى شرائح وأسواق جديدة في قطاع تدريب وتأهيل المعلمين عن بُعد في عامها الثاني، حيث تمكّنت من الوصول لأكثر من 37 ألف معلم ومعلمة في أرجاء العالم العربي في العام الأول، وبلغت نسبة إكمال الدورات على منصة أعناب 28% وهي ضعف متوسط المعدل العالمي لمنصات التعليم المفتوح الأخرى، وفقًا للدكتورة منيرة جمجوم الرئيس التنفيذي للمنصة.

وقالت الأميرة سما بنت فيصل آل سعود، الشريك التنفيذي لشركة نور نوف للمعرفة، إن استثمار نور نوف للمعرفة يأتي ضمن حرصها على دعم وتنمية المشاريع المتميزة في مجال المعرفة.