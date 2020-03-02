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أرباح المعرفة الاقتصادية 18 مليون ريال في 2019

المصدر: دبي - العربية.نت
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أعلنت مدينة المعرفة الاقتصادية عن النتائج المالية السنوية لعام 2019، والتي حققت خلالها أرباحاً بلغت 18.145 مليون ريال، مقارنة بخسائر بلغت 39.332 مليون ريال خلال عام 2018.

ويعود سبب تحقيق الشركة صافي ربح هذا العام إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية المتعلقة بالوحدات والأراضي المباعة وإعادة تقييم للقيمة العادلة في حصة ملكية موجودة سابقاً في شركة زميلة الناتج عن شراء كامل الحصص في الشركة الزميلة.

وارتفعت إيرادات الشركة 127.3% العام الماضي، لتصل إلى 161.64 مليون ريال، مقارنة بـ 71.12 مليون ريال خلال عام 2018.

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