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ارتفاع أرباح عطاء التعليمية الفصلية 7% لـ17.3 مليون ريال

المصدر: العربية.نت
عطاء التعليمية
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ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة عطاء التعليمية إلى 17.3 مليون ريال، في الربع الثاني المنتهي في 31 يناير الماضي، مقابل 16.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 6.9%، ومقابل 16.2 مليون ريال في الربع السابق بارتفاع 6.3%.

وكشفت عطاء التعليمية تحقيقها أرباحاً صافية بلغت 33.5 مليون ريال خلال الـ6 أشهر المنتهية في 31 يناير الماضي، مقابل 33.3 عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو 0.8%.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى زيادة الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 5% نتيجة زيادة أعداد الطلاب بنسبة 4%، بالرغم من ارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 22% بسبب استلام كامل مباني مجمع مدارس الرواد بحي إشبيليا.

وأكدت الشركة أنها حققت زيادة في الإيرادات بلغت 4%، رغم ارتفاع الرواتب والأجور بنسبة 17%.

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