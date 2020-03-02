ارتفاع أرباح عطاء التعليمية الفصلية 7% لـ17.3 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة عطاء التعليمية إلى 17.3 مليون ريال، في الربع الثاني المنتهي في 31 يناير الماضي، مقابل 16.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 6.9%، ومقابل 16.2 مليون ريال في الربع السابق بارتفاع 6.3%.

وكشفت عطاء التعليمية تحقيقها أرباحاً صافية بلغت 33.5 مليون ريال خلال الـ6 أشهر المنتهية في 31 يناير الماضي، مقابل 33.3 عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو 0.8%.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى زيادة الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 5% نتيجة زيادة أعداد الطلاب بنسبة 4%، بالرغم من ارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 22% بسبب استلام كامل مباني مجمع مدارس الرواد بحي إشبيليا.

وأكدت الشركة أنها حققت زيادة في الإيرادات بلغت 4%، رغم ارتفاع الرواتب والأجور بنسبة 17%.