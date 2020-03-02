الأسمنت العربية تتحول للربحية بـ209 مليون ريال وتوصي بتوزيع أرباح

تحولت شركة الأسمنت العربية إلى الربحية في 2019، محققة 208.7 مليون ريال مقابل خسائر 26.2 مليون ريال، في 2018.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية لشركة الأسمنت العربية 208.6 مليون ريال، مقابل خسائر 30 مليون ريال في عام 2018.

وقالت الشركة إن التحول للربحية في 2019، بصفة رئيسية إلى ارتفاع قيمة المبيعات نتيجة لارتفاع متوسط سعر البيع وفقاً لأسعار البيع السائدة في السوق السعودي والسوق الأردني وانخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية للشركة، وتحسن نتائج الشركة التابعة في الأردن، بالرغم من انخفاض كمية المبيعات وخسائر الشركة الزميلة في الأردن وارتفاع مخصص الزكاة الشرعية وضريبة الدخل وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م، بقيمة إجمالية 100 مليون ريال، بنسبة توزيع إلى القيمة الاسمية للسهم 10%، وحصة السهم 1 ريال.