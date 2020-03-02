البابطين للطاقة توزع 21 مليون ريال أرباحاً نقدية فصلية

أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، توزيع أرباح نقدية على المساهمين، عن فترة الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019 بقيمة 21.3 مليون ريال.

وذكرت شركة البابطين في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الاثنين، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح، يبلغ 42,631,312 سهما.

وأفادت الشركة أن حصة كل سهم من توزيع الأرباح ستكون 0.5 ريال بنسبة 5% من القيمة الأسمية للسهم.

وستكون الأحقية في توزيع هذه الأرباح، للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الاثنين 9 مارس 2020 والمقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.